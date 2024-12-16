Çin Sabit Varlık Yatırımları Yüzde 3,3 Artti

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BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımı 2024 yılının ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü yayımladığı verilere göre, söz konusu dönemde 46,5839 trilyon yuan (yaklaşık 6,48 trilyon ABD doları) tutarında yatırım yapıldı.

Verilere göre, altyapı inşaatına yapılan yatırım ocak-kasım döneminde bir yıl öncesine göre yüzde 4,2 ve imalat yatırımları ise yüzde 9,3 arttı.

Emlak sektörü hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırımı ilk 11 ayda yüzde 7,4 yükseldi. Bu dönemde emlak geliştirme yatırımları ise yüzde 10,4 azaldı.