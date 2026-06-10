Çin Sahil Güvenliği Devriye Görevi Başlattı

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, çarşamba günü Çin'in Diaoyu Dao ve bağlı adalarının karasularında devriye görevine çıktı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, devriyenin yasalara uygun olarak gerçekleştirildiği ve ülkenin haklarını korumayı amaçladığı belirtildi.