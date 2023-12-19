Çin, Sarı Deniz\'de Donanma Tatbikatına Başladı

Çin, Kore Yarımadası'nın batısındaki Sarı Deniz'de donanma filosuyla tatbikata başladığını bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Kuzey Cephe Komutanlığına bağlı donanma filosu Sarı Deniz'de birkaç gün sürecek "kesintisiz deniz talimi" yürütecek.

Sarı Deniz'de yürütülen tatbikata hava savunma ve denizaltısavar füzeleri taşıyan bir güdümlü füze muhribi ile üç firkateyn katılıyor.

Füze ve gemiden ateş saldırılarının, hava ve deniz savunma, keşif, karşı keşif talimlerinin gerçekleştirileceği tatbikatın, "gemiler arasında işbirliği kabiliyetini geliştirmeyi" hedefliyor.

Tatbikatın, Çin ve Rus uçaklarının 14 Aralık'ta Kore Yarımadası'nın doğusundaki Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) yürüttüğü ortak devriye uçuşlarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Güney Kore, aynı gün 2 Çin ve 4 Rus uçağının, "Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası"na (KADIZ) girdiğini bildirmişti.

Japonya da, 2 Çin ve 2 Rus bombardıman uçağının Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinde uçtuğunun tespit edildiğini duyurmuştu.

Her iki ülke, tedbir ve uyarı amacıyla savaş uçaklarını bölgeye sevk ettiklerini açıklamıştı.