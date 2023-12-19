 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, Sarı Deniz'de Donanma Tatbikatına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Sarı Deniz'de Donanma Tatbikatına Başladı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Kuzey Cephe Komutanlığına bağlı donanma filosu, Sarı Deniz'de kesintisiz deniz talimi yapacak. Tatbikatta hava savunma ve denizaltısavar füzeleri kullanılacak ve gemiler arasında işbirliği kabiliyeti geliştirilmeye çalışılacak.

Çin, Sarı Deniz\'de Donanma Tatbikatına Başladı
19.12.2023 - 19:47,  Güncelleme: 19:47
Abone Ol

Çin, Kore Yarımadası'nın batısındaki Sarı Deniz'de donanma filosuyla tatbikata başladığını bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Kuzey Cephe Komutanlığına bağlı donanma filosu Sarı Deniz'de birkaç gün sürecek "kesintisiz deniz talimi" yürütecek.

Sarı Deniz'de yürütülen tatbikata hava savunma ve denizaltısavar füzeleri taşıyan bir güdümlü füze muhribi ile üç firkateyn katılıyor.

Füze ve gemiden ateş saldırılarının, hava ve deniz savunma, keşif, karşı keşif talimlerinin gerçekleştirileceği tatbikatın, "gemiler arasında işbirliği kabiliyetini geliştirmeyi" hedefliyor.

Tatbikatın, Çin ve Rus uçaklarının 14 Aralık'ta Kore Yarımadası'nın doğusundaki Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) yürüttüğü ortak devriye uçuşlarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Güney Kore, aynı gün 2 Çin ve 4 Rus uçağının, "Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası"na (KADIZ) girdiğini bildirmişti.

Japonya da, 2 Çin ve 2 Rus bombardıman uçağının Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinde uçtuğunun tespit edildiğini duyurmuştu.

Her iki ülke, tedbir ve uyarı amacıyla savaş uçaklarını bölgeye sevk ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Kore, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Sarı Deniz'de Donanma Tatbikatına Başladı - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:30 Adana'da özçekim yapmak isteyen kadına tren çarptı
17:23 Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 20:30:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Sarı Deniz'de Donanma Tatbikatına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement