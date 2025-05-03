Çin, Savaş Uçaklarında Yapay Zeka Kullanıyor - Son Dakika
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Çin, Savaş Uçaklarında Yapay Zeka Kullanıyor

Çin, yeni nesil savaş uçaklarının geliştirilmesinde ChatGPT ve DeepSeek gibi dil modellerini kullanıyor.

03.05.2025 17:55
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Çin'in yeni nesil savaş uçaklarının araştırma ve geliştirme sürecinde ChatGPT ve DeepSeek gibi büyük dil modellerini kullandığı bildirildi.

Çin ordusunun kullandığı J-15 ve J-35 savaş uçaklarının tasarımını yapan Şınyang Hava Aracı Tasarım Enstitüsünün Baş Tasarımcısı Vang Yongçing, Chinanews.com internet sitesine verdiği mülakatta, yeni nesil savaş uçağı teknolojilerinin geliştirilmesinde yapay zekadan etkin şekilde yararlandıklarını belirtti.

ChatGPT ve DeepSeek gibi büyük dil modellerinin pratik ihtiyaçlara yönelik karmaşık problemlerin analizinde ve çözümünde nasıl kullanılabileceğine dair derin bir araştırma süreci yürüttüklerini ifade eden Vang, teknolojinin şimdiden uygulamalar, yeni fikirler ve yaklaşımlar geliştirme açısından umut vadeden sonuçlar verdiğini ifade etti.

Vang, yapay zekanın, araştırmacıları meşakkatli gözden geçirme görevlerinden kurtarıp daha kritik konulara odaklanabilmelerini sağladığına dikkati çekerek, "Bu çok önemli bir adım, havacılık ve uzay araştırmalarının gelecek doğrultusuna işaret ediyor." dedi.

Şınyang Hava Aracı Tasarım Enstitüsü, Çin Donanması için üretilen çok rollü savaş uçağı J-15 ile Çin Hava Kuvvetleri için geliştirilen 5. nesil hayalet savaş uçağı J-35'i geliştirmişti. Enstitünün geliştirdiği iddia edilen 6. nesil savaş uçağı J-50'nin gayri resmi deneme uçuşlarından görüntüler de Çin sosyal medyasında yer almıştı.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Quant yatırım fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek V3'ü 26 Aralık 2024'te, R1'i ise 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırken, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, Savaş Uçaklarında Yapay Zeka Kullanıyor - Son Dakika

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