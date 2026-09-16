Çin Savunma Bakanı Şiangşan Forumu'nda ortak güvenlik yönetimi çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı Şiangşan Forumu'nda ortak güvenlik yönetimi çağrısı yaptı

Çin Savunma Bakanı Şiangşan Forumu\'nda ortak güvenlik yönetimi çağrısı yaptı
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Çin Savunma Bakanı Oramiral Dong Cün, Pekin Şiangşan Forumu'nda cepheleşme yerine işbirliğine dayalı ortak ve kapsamlı güvenlik anlayışının inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Dong, tek bir ülkenin değil tüm bölgenin güvenliğinin gözetilmesi ve hegemonyacılığın her türlü biçimine karşı teyakkuzda olunması çağrısı yaptı.

Çin Savunma Bakanı Oramiral Dong Cün, dünyanın hızlı dönüşümlerden geçtiği, çok kutupluluğun karşı konulmaz eğilim haline geldiği bir dönemde küresel güvenliğin yönetiminde cepheleşme ve sıfır toplamlı bakış açısına dayanan anlayış yerine işbirliğine dayalı, kapsamlı ve sürdürülebilir ortak güvenliğin inşasına odaklanılması gerektiğini söyledi.

Bakan Dong, Çin'in düzenlediği uluslararası savunma diyaloğu 13. Pekin Şiangşan Forumu'nda konuştu.

Bugünün dünyasında artan güvenlik eksikliği karşısında geleneksel güvenlik teorilerinin sorunlara yanıt vermediğine, sıfır toplamlı oyun mantığının mevcut zorluklardan çıkış yolu sunmadığına dikkati çeken Dong, "Eşit ve düzen içinde çok kutuplu dünya inşa etmeli, herkesin faydasına olacak ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeli ve cepheleşme yerine işbirliğine, ittifak yerine ortaklığa, sıfır toplam yerine kazan-kazan anlayışına dayalı yeni bir güvenlik yolu bulmalıyız." dedi.

Dong, yeni güvenlik anlayışının ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizerek, "Güvenlik anlayışı, tüm ülkelerin güvenliğine saygı duyulması ve güvenceye alınmasını savunmalı, tek bir ülkenin güvenliğini değil, tüm bir bölgenin ve ötesinin genel güvenliğini gözetmeli." ifadelerini kullandı.

Güvenlik sorunlarının siyasi diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Dong, çatışmaların çözümünde kalkınmaya öncelik vererek sorunların kökeninde yatan sebepleri ortadan kaldırmaya odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Dong, hızla dönüşen kırılgan dünyada istikrarı sağlamanın yolunun çok taraflılıktan geçtiğine, adil, dengeli ve etkin küresel güvenlik yönetimi sisteminin oluşturulmasının küresel stratejik istikrar için elzem olduğuna işaret ederek, Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası düzendeki merkezi rolünü koruyarak, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlılığın sürdürülmesi, BM'nin güvenlik meselelerindeki otoritesinin ve hayatiyetinin canlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Çin'de kargaşa ortaya çıkmadan önce tedbir almanın bilgelik sayıldığını belirten Dong, "Tarihten dersler çıkarmalı, hegemonyacılığın, militarizmin ve tarihsel revizyonizmin her türlü biçimine karşı teyakkuzda olmalı, bunları asla tasvip etmemeliyiz." diye konuştu.

Şiangşan Forumu

Çin, Şiangşan Savunma Forumu'nu, yükselen güç olarak savunma ve güvenlik alanında kendi kavram ve fikirlerini öne çıkarabileceği uluslararası tartışma platformu olarak görüyor.

Pekin yönetimi, toplantıyı Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na alternatif, "Küresel Güney" olarak adlandırılan, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası güvenlikteki rolünün odakta olduğu bir tartışma platformu olarak konumlandırıyor.

Bu yıl "İstikrara İlişkin Mutabakat İnşası ve Güvenlik Yönetiminin Birlikte İlerletilmesi" teması altında düzenlenen foruma, 100'den fazla ülkeden savunma ve ordu yetkilileri ile uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcileri katılıyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanı Şiangşan Forumu'nda ortak güvenlik yönetimi çağrısı yaptı - Son Dakika

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