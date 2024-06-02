Çin Savunma Bakanı: Taiwan'ı ayırmaya cüret edenler kendilerini yok eder - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Savunma Bakanı: Taiwan'ı ayırmaya cüret edenler kendilerini yok eder

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Singapur'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Taiwan'ı Çin'den ayırmaya çalışanların sadece kendi kendilerini yok edeceklerini söyledi. Dong, Taiwan'daki ayrılıkçıların tarihe kara leke olarak geçeceklerini belirtirken, dış güçlerin Taiwan üzerinden Çin'i kontrol etme çabalarının adanın tehlikeli bir duruma sürüklendiğini ifade etti.

02.06.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİNGAPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Taiwan'ı Çin'den ayırmaya cüret eden herkesin sonunun sadece kendi kendini yok etmek olacağını söyledi.

Dong, söz konusu açıklamayı Pazar günü Singapur'da düzenlenen 21.Shangri-La Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada dile getirdi.

Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin adım adım ayrılık peşinde koştuklarını belirten Dong, bu kişilerin tarihe kara leke olarak geçecekleri uyarısında bulundu.

Dışarıdan müdahalede bulunan bazı dış güçlerin Taiwan vasıtasıyla Çin'i kontrol altına almak için "Taiwan bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçılara cesaret vermeye devam ettiğini kaydeden Dong, bu kötü niyetli girişimlerin Taiwan'ı tehlikeli bir duruma sürüklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Singapur, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanı: Taiwan'ı ayırmaya cüret edenler kendilerini yok eder - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:41 İstanbul Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:10 Yargıtay’dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar Yargıtay'dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 13:56:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanı: Taiwan'ı ayırmaya cüret edenler kendilerini yok eder - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement