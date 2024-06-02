Çin Savunma Bakanı: Taiwan'ı ayırmaya cüret edenler kendilerini yok eder

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SİNGAPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Taiwan'ı Çin'den ayırmaya cüret eden herkesin sonunun sadece kendi kendini yok etmek olacağını söyledi.

Dong, söz konusu açıklamayı Pazar günü Singapur'da düzenlenen 21.Shangri-La Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada dile getirdi.

Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin adım adım ayrılık peşinde koştuklarını belirten Dong, bu kişilerin tarihe kara leke olarak geçecekleri uyarısında bulundu.

Dışarıdan müdahalede bulunan bazı dış güçlerin Taiwan vasıtasıyla Çin'i kontrol altına almak için "Taiwan bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçılara cesaret vermeye devam ettiğini kaydeden Dong, bu kötü niyetli girişimlerin Taiwan'ı tehlikeli bir duruma sürüklediğini sözlerine ekledi.