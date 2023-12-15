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Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye çağrıda bulundu - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye çağrıda bulundu

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'ye kendi davranışlarına bakarak başkalarının davranışları konusunda varsayımlarda bulunmaktan ve sıfır toplam zihniyetiyle Çin'e yönelik spekülasyon yapmaktan vazgeçme çağrısı yaptı.

Çin Savunma Bakanlığı, ABD\'ye çağrıda bulundu
15.12.2023 - 11:30,  Güncelleme: 11:31
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BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'ye kendi davranışlarına bakarak başkalarının davranışları konusunda varsayımlarda bulunmaktan ve sıfır toplam zihniyetiyle Çin'e yönelik spekülasyon yapmaktan vazgeçme çağrısı yaptı.

Zhang, söz konusu ifadeleri, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, kıdemli bir ABD'li savunma yetkilisinin kısa süre önce yaptığı Çin'in ABD'nin en büyük rakibi olduğu ve bölgedeki askeri eylem ve niyetlerinin endişe verici olduğu şeklindeki açıklamalarına yanıt olarak dile getirdi.

ABD'li yetkilinin açıklamalarına sert şekilde karşı çıkan Zhang, Çin'in barışa dayalı kalkınmaya bağlı olduğunu ve doğası itibarıyla savunmaya yönelik olan bir savunma politikası izlediğini vurguladı.

Zhang, Çin'in askeri gelişiminin, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını gözetmeyi, dünya ve bölge barışı ile istikrarını sürdürmeyi amaçladığını söyledi.

Sözcü, ABD'ye nesnel ve rasyonel bir tutum takınma ve iki ülkenin orduları arasındaki ilişkileri tekrar rayına oturtmak için uygun koşullar yaratmak üzere Çin'le çalışma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua
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