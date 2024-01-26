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Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye provokasyonlara son verme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye provokasyonlara son verme çağrısı yaptı

Çin Savunma Bakanlığı, deniz ve hava kazalarının önlenmesi için ABD'ye tüm tehlikeli provokasyonlarına son verme çağrısı yaptı. Çin ordusunun yasalar uyarınca yürüttüğü faaliyetlerin makul olduğunu belirten bakanlık sözcüsü, ABD'yi uluslararası hukuku ihlal etmekten vazgeçmeye ve sahadaki birliklerini disipline etmeye çağırdı. ABD'nin Pasifik'teki askeri varlığı, Çin ile gerginlik yaratıyor.

Çin Savunma Bakanlığı, ABD\'ye provokasyonlara son verme çağrısı yaptı
26.01.2024 - 15:18,
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Çin Savunma Bakanlığı, deniz ve hava kazalarının önlenmesi için ABD'ye tüm tehlikeli provokasyonlarına son verme çağrısı yaptı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, basın toplantısında, deniz ve hava güvenliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Vu, iki ülke arasındaki deniz ve hava güvenliği sorunlarının temelinde, ABD ordusunun Çin'i çevreleyen deniz ve hava alanlarında uzun vadeli ve kapsamlı faaliyetlerde bulunarak "Çin'in yanı başında taciz ve provokasyonlarda bulunması"nın olduğunu belirtti.

Çin ordusunun yürüttüğü faaliyetlerin yasalar uyarınca makul olduğunu dile getiren Vu, deniz ve hava kazalarının önlenmesi için ABD'yi "uluslararası hukuku ihlal etmekten vazgeçmeye, tüm tehlikeli provokasyonları durdurmaya ve sahadaki birliklerini sıkı bir şekilde disipline etmeye" çağırdı.

Vu ayrıca, iki ülke ordusunun eşitlik ve saygı temelinde istişareleri istikrarlı bir şekilde yeniden tesis ettiğini söyledi.

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan dün yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze taşıyan USS John Finn muhribinin, Tayvan Boğazı'ndan "bu yılın ilk geçişini yaptığı" belirtilmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada ise ABD'nin geçişi "abarttığı", geminin seyri boyunca komutanlığa bağlı birliklerce yasalara ve kurallara uygun olarak takibe alındığı ve izlendiği kaydedilmişti.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: AA
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