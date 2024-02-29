Çin Savunma Bakanlığı, Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletleriyle savunma etkileşimleri kurmak için Kazakistan'da - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı, Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletleriyle savunma etkileşimleri kurmak için Kazakistan'da

Çin Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletleri arasında 2024 yılına yönelik savunma etkileşimleri kurmak ve işbirliği alanlarını araştırmak üzere Kazakistan'da bulunuyor. Çin heyeti, Kazakistan'ın Savunma Bakanlığı'nın daveti üzerine, örgüte üye ülkelerin uluslararası askeri işbirliği departmanları arasında gerçekleştirilecek toplantılara katılmak için Kazakistan'a gitti.

29.02.2024 17:26
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BEİJİNG, 29 Şubat (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletleri arasında 2024 yılına yönelik savunma etkileşimleri kurmak ve işbirliği alanlarını araştırmak üzere Kazakistan'da bulunuyor.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre Çin heyeti, Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığını yürüten Kazakistan'ın Savunma Bakanlığı'nın daveti üzerine, 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında örgüte üye ülkelerin uluslararası askeri işbirliği departmanları arasında gerçekleştirilecek toplantılara katılmak için Kazakistan'a gitti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı, Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletleriyle savunma etkileşimleri kurmak için Kazakistan'da - Son Dakika

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