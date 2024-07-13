Çin Savunma Bakanlığı: Japonya gruplaşma ve blok cepheleşmesi yaratma çabalarına son vermeli

Güncel

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'nın gruplaşma ve blok cepheleşmesi yaratma çabalarına son vermesi gerektiğini söyledi.

Zhang, söz konusu açıklamayı Cuma günkü basın toplantısında, Japonya ve Filipinler arasında çeşitli askeri konulara dair bir anlaşma imzalanması ve Japonya'nın Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin Güney Çin Denizi'nde Çin'i kontrol altına almak üzere Filipinler'le çalışmayı değerlendirdiği şeklindeki haberlerin sorulması üzerine yaptı.

Bu gelişmeler hakkında yorumda bulunan Zhang, sürekli olarak söz konusu ülkeler arasındaki savunma işbirliğinin, üçüncü bir tarafı hedef almaması ya da onun çıkarlarını baltalamaması ve böyle bir işbirliğinin bölgesel barış ve istikrarı zedelememesi gerektiğini savunduklarını ifade etti.

"Japonya'nın Güney Çin Denizi meselesinde taraf olmadığı ve Çin ile Filipinler arasındaki denizcilik anlaşmazlıklarına müdahale etme hakkı bulunmadığı kaydedilmelidir" diyen Zhang, Japonya'nın sürekli şekilde Çin'le ilişkili meseleleri köpürtme çabalarının, gerilim yaratarak askeri yeteneklerini genişletme, hizip oluşturma ve blok cepheleşmesine girme gayretinden başka bir şey olmadığını vurguladı.

Zhang, "Japonya, sık sık olaylar uydurarak diğer ülkelere karşı saldırgan savaşlar başlatma geçmişine sahiptir. Uluslararası toplum, Japonya'nın militarizme dönme potansiyeli konusunda son derece uyanık olmalıdır" dedi.

Güney Çin Denizi Adaları olarak bilinen Nanhai Zhuado'nun, Çin'in öz toprağı olduğunu vurgulayan sözcü, Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve denizcilik hak ve çıkarlarını daha güçlü imkan ve daha güvenilir araçlarla kararlı şekilde savunacağını söyledi.