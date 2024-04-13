Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile ilişkilerin güçlendirilmesini umduklarını belirtti

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BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin iki ülkenin orduları arasındaki ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik etme ve ilişkilerin pozitif görünümünü güçlendirme şeklindeki ortak hedefe doğru Çin ile birlikte çalışmasını umduğunu söyledi.

Wu Cuma günü yaptığı açıklamada ABD tarafının karşılıklı saygı çerçevesinde Çin ile diyaloğu güçlendirmesini, farklılıkları ihtiyatlı şekilde yönetmesini ve karşılıklı fayda ruhuyla işbirliğini ilerletmesini umduğunu belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in kısa süre önce, talebi üzerine ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü kaydeden Wu, söz konusu görüşmenin iki ordu arasındaki ilişkilerin gelişiminin rotasını belirlediğini ifade etti.

Wu, 17. Çin-ABD Savunma Politikası Koordinasyon Toplantısı ve Çin-ABD Askeri Deniz İstişare Anlaşma Toplantısı için çalışma ekibi toplantısı düzenlenmesi gibi, iki ülkenin liderlerinin vardığı önemli uzlaşıları uygulamak için iki tarafın da çaba gösterdiğini dile getirdi.

Wu savunma yetkililerinin diğer değişim programları konusunda iletişim ve koordinasyonu sürdürdüğünü söyledi.