Çin Savunma İdaresi Başkan Yardımcısına Soruşturma

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi Devlet İdaresi Başkan Yardımcısı Bian Zhigang hakkında disiplin ve denetim soruşturması başlatıldı.

Çarşamba günü yapılan resmi açıklamada, idarenin önde gelen parti üyeleri grubu üyesi de olan Bian hakkında ciddi disiplin ve yasa ihlalleri şüphesiyle Çin Komünist Partisi Merkez Disiplin Denetleme Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.