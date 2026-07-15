Çin Sel Kontrolü için 430 Milyon Yuan Ayırdı - Son Dakika
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Çin Sel Kontrolü için 430 Milyon Yuan Ayırdı

Çin Sel Kontrolü için 430 Milyon Yuan Ayırdı
15.07.2026 12:10
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Çin, 10 eyalette sel ve tayfun mücadelesi için 430 milyon yuan yardım fonu tahsis etti.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, 10 eyalet düzeyindeki bölgede sel kontrolü ve tayfunla mücadele çalışmalarını desteklemek amacıyla merkezi doğal afet yardım fonlarından 430 milyon yuan (yaklaşık 63 milyon ABD doları) tahsis edildiğini açıkladı.

Bakanlık salı günü yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından ortaklaşa tahsis edilen fonların Guangxi, Zhejiang, Hebei, Liaoning, Tianjin, Heilongjiang, Jiangsu, Anhui, Jiangxi ve Sichuan'a aktarılacağını bildirdi.

Açıklamaya göre, Çin'in güneyindeki Guangxi'ye daha önce tahsis edilen 190 milyon yuana ek olarak 150 milyon yuan daha ayrıldı. Söz konusu fonlar, afetten etkilenen bölgelerde normal yaşamın ve üretimin yeniden tesis edilmesi amacıyla ağırlıklı olarak afetzedelerin tahliye edilmesi ve desteklenmesi, geçici yaşam desteği sağlanması ile hasar gören veya yıkılan konutların onarılması için kullanılacak.

Geriye kalan 280 milyon yuan ise afet kaynaklı kayıpların en aza indirilmesi amacıyla diğer dokuz bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, tahliye ve yeniden yerleştirme faaliyetleri, acil risk azaltma önlemleri ile ikincil afetlere yol açabilecek tehlikelerin tespit edilerek ortadan kaldırılmasına yönelik adımları desteklemek için kullanılacak.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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