Çin, Shanghai limanlarından araç ihracatını artırdı

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SHANGHAİ, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin, Shanghai limanları üzerinden 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artışla 529.000 araç ihraç etti.

Shanghai gümrüklerinden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, bu dönemde, şehrin Waigaoqiao liman bölgesindeki gümrüklerde, bir önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde bir artışla 280.000'den fazla araç ihraç edilmek üzere işlem gördü.

Açıklamaya göre, şu anda Waigaoqiao liman bölgesinde "ro-ro" (roll-on/roll-off) nakliye hizmetleri sunan yaklaşık 40 dış ticaret şirketi, dünya genelinde 110'dan fazla ülke ve bölgeyi kapsayan araç sevkiyat rotaları açtı.

Shanghai gümrüğüne bağlı Yangshan gümrüğü ilk çeyrekte şehrin Nangang rıhtımındaki "ro-ro" terminali aracılığıyla ihraç edilen 114.000 aracı işlemden geçirirken, bunların yüzde 70'inden fazlasını yeni enerjili araçlar oluşturdu.