Çin Shenzhou-23'ü Uzaya Fırlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Shenzhou-23'ü Uzaya Fırlatıyor

Çin Shenzhou-23\'ü Uzaya Fırlatıyor
23.05.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shenzhou-23, 23 Mayıs'ta Jiuquan'dan fırlatılacak; 40. insanlı uzay görevi olacak.

JİUQUAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo, Shenzhou-23 mürettebatlı uzay aracının pazar günü Beijing saatiyle 23.08'de ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini söyledi.

Zhang, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, fırlatmada kullanılacak Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketine yakıt doldurma işlemlerinin başlatılacağını söyledi.

Shenzhou-23 görevi, Çin'in uzay istasyonu programının uygulama ve geliştirme aşamasındaki yedinci mürettebatlı görev olmasının yanı sıra, ülkenin insanlı uzay programındaki 40. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Uzay çöpüne karşı artırılmış mazgal korumasıyla uyarlamalı şekilde geliştirilen Shenzhou-23, bu tür tehditlere karşı direnciyle öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Shenzhou-23'ü Uzaya Fırlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Norveç ya da İsveç değil Bitlis Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman’ı kızdıran soru Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu’na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var... 15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:11
Lens’ten Fransa Kupası’nda tarihi şampiyonluk
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:41
Arda Güler’den Alaba’ya veda 5 yıllık macera resmen bitti
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
06:49
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 10:54:58. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Shenzhou-23'ü Uzaya Fırlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.