JİUQUAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo, Shenzhou-23 mürettebatlı uzay aracının pazar günü Beijing saatiyle 23.08'de ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini söyledi.
Zhang, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, fırlatmada kullanılacak Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketine yakıt doldurma işlemlerinin başlatılacağını söyledi.
Shenzhou-23 görevi, Çin'in uzay istasyonu programının uygulama ve geliştirme aşamasındaki yedinci mürettebatlı görev olmasının yanı sıra, ülkenin insanlı uzay programındaki 40. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Uzay çöpüne karşı artırılmış mazgal korumasıyla uyarlamalı şekilde geliştirilen Shenzhou-23, bu tür tehditlere karşı direnciyle öne çıkıyor.
Son Dakika › Güncel › Çin Shenzhou-23'ü Uzaya Fırlatıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?