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Çin Sinemalarının 2023 Gişe Hasılatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Çin Sinemalarının 2023 Gişe Hasılatı Rekor Kırdı

Çin'de sinemalardaki gişe hasılatı 2023 yılında 54,91 milyar yuanı (7,75 milyar dolar) aşarak tüm zamanların dördüncü en yüksek yıllık rakamına ulaştı. Yerli yapımlar toplam hasılatın yüzde 83,77'sini elde ederken, en fazla hasılat elde eden yapım Çinli yönetmen Cang Yimou'nun tarihi filmi 'Full Red River' oldu.

Çin Sinemalarının 2023 Gişe Hasılatı Rekor Kırdı
03.01.2024 - 18:11,
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Çin'de sinemalardaki gişe hasılatının 2023 yılında 54,91 milyar yuanı (7,75 milyar dolar) aştığı bildirildi.

Çin Film Akademisinin yayımladığı verilere göre, yıl boyunca 1,3 milyara yakın bilet satıldı.

Gişe hasılatı 54,91 milyar yuanı (7,75 milyar dolar) aşarak tüm zamanların dördüncü en yüksek yıllık rakamına ulaştı.

Yerli yapımlar yıl boyunca 46 milyar yuan (6,47 milyar dolar) gelirle toplam hasılatın yüzde 83,77'sini elde etti.

Gişede en fazla hasılat elde eden yapım, Çinli yönetmen Cang Yimou'nun tarihi filmi "Full Red River" (Nehir Kan Kırmızı) olurken onu, bilim-kurgu türündeki "Wandering Earth-2" (Gezegenler Savaşı-2) ve polisiye dram türündeki "No More Bets" (Artık Bahis Yok) izledi.

Çin, gişe hasılatı bakımından ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Piyasa araştırma şirketi comScore'un verilerine göre, ABD'de gişe hasılatı 2023'te 9 milyar doları aştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çin Sinemalarının 2023 Gişe Hasılatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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