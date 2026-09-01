Çin: Spekülasyonları Reddettik

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, trajik felaketler karşısında hiçbir somut dayanağı olmayan art niyetli spekülasyonları reddettiklerini belirtti.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Çin ile Nepal arasındaki Gyirong-Rasuwa sınır kapısında meydana gelen şiddetli sel ve heyelan felaketinin nedenlerine ilişkin bazı yabancı basında yer alan değerlendirmelere yanıt verdi.

Guo, "Çin ve Nepal'deki uzmanlar ile resmi kurumlar felaketin nedenine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. İncelemelere göre heyelan, Nepal'in yüksek kesimlerindeki bir buzulun çökmesi sonucu tetiklendi" dedi.