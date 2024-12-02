Çin Suriye'deki Çatışmalara Karşı Endişeli

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Çin, Suriye'de devam eden çatışmalardan derin endişe duyduğunu, gerilimin daha fazla yükselmesini önlemek için etkin çaba harcamaya hazır olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Lin, "Çin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumdan derin endişe duyuyor. Suriye'nin ulusal güvenliğini ve istikrarını korumasını destekliyoruz. Çin, Suriye'nin dostu olarak, gerilimin daha fazla yükselmesini önlemek için etkin çaba göstermeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Halep ve İdlib'deki çatışmalar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.