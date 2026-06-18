Çin, Taiwan\'daki Ayrılıkçıları Kınadı

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, ayrılıkçı gündemleri doğrultusunda Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ekonomik bağları koparmaya yönelik pervasızca çabaları nedeniyle kınadıklarını söyledi.

Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, daha sıkı ihracat kontrol önlemleri uygulayarak, anakaraya izin alınmadan gerçekleştirilen yapay zeka çipi ihracatını suç kapsamına almayı değerlendirdiği bildirilmişti.

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Chen, "Haberler doğruysa bu, ayrılıkçı gündemleri için ABD'den destek almaya çalışan Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, boğazın iki yakası arasındaki ekonomik bağları koparmaya yönelik pervasızca çabalarını bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

Söz konusu yetkilileri Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki sanayi ve tedarik zincirlerini bozmak amacıyla yargı önlemlerini suistimal etmeye çalışmakla suçlayan Chen, bu tür eylemlerin piyasa ilkelerini ihlal ettiğini ve nihai olarak Taiwan'ın kendi yarı iletken sektörüne zarar vereceğini vurguladı.

Chen, Taiwan'ın yarı iletken sektörünün gelişme alanını kısıtlamaktan başka bir işe yaramayacak olan bu tür adımların, adanın temel endüstriyel avantajlarını kaybetme sürecini hızlandıracağını kaydetti.

Chen, anakaranın çip üretimi, yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerde atılımlar yapmaya devam ettiğini belirtti.

Anakaranın daha akıllı, daha çevreci ve daha entegre kalkınma yönündeki sektörel dönüşümünün, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine yönelik daha fazla fırsat yaratacağını ifade eden Chen, "Taiwanlı şirketlerin anakarada yatırım yapması ve gelişmesinden memnuniyet duyduğumuzu ve bu şirketlerin istikrarlı, açık ve inovasyon odaklı bir ortamdan istifade edeceğini belirtmek isterim" dedi.