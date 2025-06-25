Çin, Taiwan'ın DPP'sini Ekonomik İşbirliğine Zarar Vermekle Suçladı

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ekonomik işbirliğine zarar vermekle suçladı.

Zhu, çarşamba günkü basın toplantısında DPP yetkililerinin kısa süre önce Huawei ve SMIC'in de aralarında olduğu anakaradaki çip araştırma ve geliştirme şirketlerini "ihracat kontrol listesine" eklemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu teknolojik engellemelerin, anakaradaki teknolojik inovasyonun ilerleyişini durduramayacağını kaydeden Zhu, "tedarik zincirlerini kesme ve aralarındaki bağları koparma" girişimlerinin de anakaradaki endüstriyel yenilenmeyi yavaşlatamayacağını söyledi.

Zhu, DPP yetkililerinin Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ekonomik işbirliğini zedeleyen her türlü eyleminin sadece Taiwanlı işletmelerin rekabet gücüne zarar vereceğini ve Taiwan'ın kendi ekonomik kalkınma alanını sınırlayacağını vurguladı.

Zhu, "Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ekonomik ve ticari etkileşim ve işbirliğinin olağan düzenini kararlılıkla korumak ve boğazın iki yakasındaki soydaşlarımızın çıkarları ve refahını korumak üzere etkili önlemler alacağız" dedi.