Çin Taiwan Konusunda Kararlılığını Vurguladı

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BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, "Taiwan'ın bağımsızlığını" hedefleyen ayrılıkçı faaliyetlerin ve dış müdahalelerin Çin'in Taiwan meselesini çözme ve ulusal birleşme hedefine ulaşma kararlılığını engellemeyeceğini söyledi.

Zhu açıklamayı Pazar günü, ABD'nin Taiwan'a yönelik yeni silah satış planına ilişkin yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, "ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına kesinlikle karşı çıkıyoruz. Bu konudaki tutumumuzun tutarlı ve net olduğunu bir kez daha belirtiyoruz" dedi.

Zhu, ABD'den tek Çin ilkesine ve başta 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi olmak üzere Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildiriye uymasını, Taiwan'ı silahlandırmaktan vazgeçmesini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten vazgeçmesini istedi.