Çin, Tayvan Açıklarında Devriye Yapıyor

01.06.2026 14:43
Çin, Japonya ve Filipinler'in deniz sınırı görüşmelerine tepki olarak Tayvan'ın doğusunda devriye düzenledi.

Çin, Japonya ve Filipinler'in deniz sınırı görüşmelerini duyurmasının ardından Tayvan'ın doğusunda sahil güvenlik devriyesi yaptığını duyurdu.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Ciang Lüe, yaptığı yazılı açıklamada, Daishan gemisinin öncülük ettiği sahil güvenlik filosunun Çin'in toprağı gördüğü Tayvan'ın doğusunda "kanun koruma devriyesi" yürüttüğünü belirtti.

Japonya ile Filipinler'in bölgedeki deniz sınırlarını belirlemek üzere görüşmelere başlayacaklarını duyurmasının, Çin'in toprak bütünlüğünü ve denizlerdeki hakları ile çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini savunan Sözcü Ciang, devriye faaliyetinin buna karşı gerekli bir tepki olduğunu vurguladı.

Ciang, "Japonya ve Filipinler'i Çin'in egemenliğini, haklarını ve çıkarlarını zedeleyen yasa dışı eylemlerine derhal son vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanı Fernidand Marcos Jr'ın geçen hafta Japonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette iki deniz sınırının belirlenmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Deniz sınırı tartışmalı

Japonya ve Filipinler'in aslında deniz sınırı bulunmuyor fakat Tokyo'nun kıta sahanlığını ana karasının uzağında, en güneybatıdaki Okinotori Adası'ndan başlatma tezi, deniz sınırı kavramını gündeme getiriyor.

Tokyo yönetimi, mercan adası Okinotori'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) olması gerektiğini savunurken Pekin yönetimi, bunun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) aykırı olduğu görüşünde.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 29 Mayıs'ta, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Japonya ile Filipinler'in deniz sınırı müzakerelerini başlatma kararının UNCLOS'a aykırı olduğunu ve Çin'in denizlerdeki hakları ile çıkarlarını ihlal ettiğini savunarak, tarafları diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirmişti.

Mao, "'Sözde' deniz sınırı müzakerelerinin, Çin'in haklarını, iddialarını veya meşru çıkarlarını kesinlikle etkilemeyeceğini açıkça deklare ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Güvenlik, Politika, Japonya, Tayvan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
