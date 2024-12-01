Çin, Tayvan Lideri'nin ABD Ziyaretini Protesto Etti

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Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin, Pasifik ada ülkelerine yapacağı ziyarette Hawaii'ye uğraması sebebiyle ABD'yi protesto ettiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Lai'nin geçiş ziyaretini ayarladığı için ABD'yi kınadığı ve diplomatik kanallardan protesto ettiği belirtildi.

Çin'in ABD ile Tayvan bölgesi arasında resmi temaslar kurulmasına ve Tayvan otoritelerinin liderinin her ne şekilde ve hangi gerekçeyle olursa olsun ABD'yi ziyaret etmesine karşı olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıları ve onların ayrılıkçı faaliyetlerini desteklemesine ve onlarla suç ortaklığı yapmasına karşı çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, Çin'in gelişmeleri yakından izleyeceği ve ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü savunmak için kararlı ve güçlü tedbirler alacağı kaydedildi.

Lai'nin Pasifik ziyareti

Tayvan lideri, Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'yu kapsayan Pasifik ziyareti için dün ABD'nin Hawaii Adası'na gitmişti.

Tayvan Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lai, Marshall Adaları ve Tuvalu'yu ziyareti öncesinde ABD'ye bağlı Hawaii'de iki gece kalacak. Sonrasında Palau'yu ziyaret edecek olan Lai, bu ziyareti öncesinde geçiş için de ABD'nin deniz aşırı toprağı Guam Adası'nı kullanacak.

Tayvan'da ocakta yapılan seçimlerde başkan seçilen Lai, mayısta yemin ederek görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Pasifik ada ülkelerine yapıyor. Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.