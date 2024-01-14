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Çin, Tayvan seçim sonuçlarıyla birleşme yönelimini değiştirmeyeceğini belirtti - Son Dakika
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Çin, Tayvan seçim sonuçlarıyla birleşme yönelimini değiştirmeyeceğini belirtti

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da yapılan başkanlık ve parlamento seçimlerinin ardından Çin, seçim sonuçlarının Tayvan'ın Çin ile birleşme yönelimini değiştirmeyeceğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı ve Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü, Tayvan sorununun Çin'in iç işi olduğunu ve Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik ayrılıkçı faaliyetlere karşı çıkacaklarını belirtti. Seçimin galibi olan Demokratik İlerici Parti adayı Lai Ching-te, başkanlık seçimlerinde zafer kazandı.

Çin, Tayvan seçim sonuçlarıyla birleşme yönelimini değiştirmeyeceğini belirtti
14.01.2024 - 05:31,
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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da dün yapılan başkanlık ve parlamento seçimlerinin ardından Pekin, seçimlerin, Ada'nın Çin ana karası ile birleşme yönelimini değiştirmeyeceği mesajını verdi.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, yaptığı açıklamada, "Tayvan, Çin'in Tayvanı'dır. Seçimler, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin genel manzarasını ve gelişimini etkilemeyecek, Çin'in yeniden birleşme eğilimini değiştirmeyecektir." dedi.

Seçimin sonuçlarının, iktidardaki Demokratik İleri Partinin (DPP), Ada'daki ana akım kamuoyunu yansıtmadığını gösterdiğini savunan Sözcü Çın, "Tayvan sorununu çözme ve ulusal birleşmeyi sağlama konusundaki duruşumuz ve kararlılığımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Çın, Tayvan ile ilişkilerde "tek Çin" ilkesini somutlaştıran "1992 Uzlaşması"na bağlı kalacaklarını, "Tayvan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetlere ve yabancı müdahalesine karşı çıkacaklarını vurguladı.

"Tayvan sorunu, Çin'in iç işidir"

Çin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Tayvan sorunun Çin'in iç işi olduğu, Ada'nın bağımsızlığına yönelik girişimlere karşı çıkacaklarını bildirdi.

Açıklamada, "Tayvan sorunu Çin'in iç işidir. Tayvan'da ne değişiklik olursa olsun, dünyada tek bir Çin'in olduğu ve Tayvan'ın onun parçası olduğu gerçeği değişmeyecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Çin'in "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunun vurguladığı açıklamada, "Tayvan'ın bağımsızlığı", "iki Çin", "bir Çin ve bir Tayvan" gibi ayrılıkçı formüllerin, Pekin tarafından kabul edilmeyeceğinin altı çizildi.

Seçiminin galibi DPP adayı Lai oldu

Tayvan'da dün yapılan başkanlık seçiminde, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, oyların yüzde 40,05'ini alarak kazanmıştı.

Ana muhalefetteki Milliyetçi Partinin (Koumintang/KMT) adayı Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih oyların yüzde 33,49'unu, Tayvan Halk Partisi (TPP) adayı Ko Wen-je ise yüzde 26,46'sını almıştı.

Parlamento seçimlerinde ise hiçbir parti çoğunluğu sağlamamış, Yasama Meclisi'ndeki 113 sandalyeden 51'ini DPP, 52'sini KMT, 8'ini TPP, 2'sini ise bağımsız adaylar kazanmıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA
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