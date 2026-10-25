Çin Ticaret Bakanlığı ABD Hazine Bakanlığı'nın yatırım teklifinden derin endişe duydu

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin'e yönelik yatırım kısıtlamalarını genişletip ağırlaştırma teklifinden derin endişe duyduklarını belirtti. Söz konusu hamlenin ayrımcı olduğunu ve ulusal güvenlik kavramının aşırı genişletilmesine tipik bir örnek teşkil ettiğini söyleyen bakanlık, teklife kesinlikle karşı çıktıklarını bildirdi.

Bakanlık sözcüsü cumartesi günkü basın toplantısında, ABD Hazine Bakanlığı'nın kamuoyunun görüşüne açtığı dış yatırım güvenlik programındaki güncelleme teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, teklifin "iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatla çeliştiğini, Çinli ve ABD'li şirketler arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini sekteye uğrattığını ve uluslararası ekonomik ve ticari düzeni zedelediğini" söyledi.

Gelişmeleri yakından takip edeceklerini vurgulayan sözcü, gerekli karşı önlemleri alma haklarının saklı olduğunu kaydetti.

"ABD'nin Çin'e yönelik yatırımlara getirdiği kısıtlamalar sadece Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğine zarar vermekle kalmayıp, ABD'li şirketlerin çıkarlarını da zedeleyecektir" diyen sözcü, devasa pazarıyla muazzam bir tüketim ve yatırım potansiyeline sahip olan Çin'e yatırım yapmanın, geleceğe yatırım anlamına geldiğini belirtti.

Sözcü, ABD tarafını piyasa ekonomisi ilkelerine saygı göstermeye, ulusal güvenlik kavramını esneterek istismar etmeyi durdurmaya, ilgili konuları siyasallaştırıp silah olarak kullanmaktan vazgeçmeye ve ekonomi ile ticaret alanlarında ikili işbirliği için elverişli bir ortam oluşturmaya çağırdı.