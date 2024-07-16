Çin Ticaret Odası, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'na İtiraz Ediyor

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BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Makine ve Elektronik Ürünler İthalat ve İhracat Ticaret Odası, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamındaki tedbirlerden ciddi şekilde rahatsız olduklarını belirterek itirazlarını dile getirdi.

Çin'in yeni enerjili araç sektörünün gelişimine ilişkin meşru hak ve çıkarları kararlılıkla desteklediklerini belirten Ticaret Odası, Salı günü ülkenin otomobil sektörü adına yaptığı açıklamada, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü kuralları kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye, ayrımcı sübvansiyon politikalarını derhal düzeltmeye, ayrıca tek taraflılık ve ticari zorbalık uygulamalarına son vermeye çağırdı.