Çin, Trump'ın Yemin Törenine Katılacak - Son Dakika
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Çin, Trump'ın Yemin Törenine Katılacak

Cumhurbaşkanı Xi'nin özel temsilcisi, 20 Ocak'ta Washington'da Trump'ın yemin törenine katılacak.

17.01.2025 09:37
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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ABD tarafının daveti üzerine Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Washington D.C.'de düzenlenecek başkanlık yemin törenine katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada ABD ile olan ilişkilere yaklaşım ve bu ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini takip ettiklerini söyledi.

Sözcü, "Diyalog ve iletişimi artırmak, farklılıkları uygun şekilde yönetmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmek, birlikte Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak ve iki ülkenin birbiriyle geçinmesinin doğru yolunu bulmak üzere yeni ABD hükümetiyle çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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