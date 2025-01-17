Çin, Trump'ın Yemin Törenine Katılacak

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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ABD tarafının daveti üzerine Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Washington D.C.'de düzenlenecek başkanlık yemin törenine katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada ABD ile olan ilişkilere yaklaşım ve bu ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini takip ettiklerini söyledi.

Sözcü, "Diyalog ve iletişimi artırmak, farklılıkları uygun şekilde yönetmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmek, birlikte Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak ve iki ülkenin birbiriyle geçinmesinin doğru yolunu bulmak üzere yeni ABD hükümetiyle çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.