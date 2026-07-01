Çin-Türkiye İşbirliği Paneli Ankara'da - Son Dakika
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Çin-Türkiye İşbirliği Paneli Ankara'da

Çin-Türkiye İşbirliği Paneli Ankara\'da
01.07.2026 13:06
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Şi Cinping'in eserinin tanıtımında, Çin-Türkiye işbirliği ve fırsatlar tartışıldı.

ÇİN Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'Çin'in Yönetimi' adlı eserinin 5'inci cildinin tanıtımı kapsamında Ankara'da 'Modernleşme: Çin- Türkiye İşbirliği'nin Fırsatları ve Geleceği' konulu panel düzenlendi.

Ankara'daki bir otelde düzenlenen programa, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Manevi Medeniyet İnşası Yönetim Komisyonu Ofisi Özel Direktör Yardımcısı Hu Kaihong, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin Uluslararası İletişim Grubu Başkan Yardımcısı Yu Tao ve davetliler katıldı.

'DAHA FAZLA ÇİNLİ TURİSTİN ÜLKEMİZİ ZİYARETİ İÇİN ÇALIŞMAMIZ GEREK'

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Çin'in günümüzde yalnızca ekonomik büyüklüğüyle değil, aynı zamanda küresel yönetişime ilişkin ortaya koyduğu vizyonla da uluslararası gündemin en önemli aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi. Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin toplumsal ve bireysel düzeyde en görünür kısmının ekonomik ve ticari ilişkiler olduğunu kaydeden Adan, "İkili ticaret hacminde ilk kez 1 milyar doların aşıldığı 2000 yılından bu yana ticari ilişkilerimizde önemli ivme kaydedilmiştir. Çin, 2025 yılında 53 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmiyle en büyük ticaret ortağımız olmuştur. Ancak, mevcut yüksek ticaret açığımız, ekonomik ve ticari ilişkilerimizdeki potansiyelin tam olarak açığa çıkmasını engellemektedir. Ticari ilişkilerimizin daha dengeli gelişmesi için atılabilecek adımlar konusunda önerilerimizi Çinli dostlarımızla paylaşıyor; bu konuda istişarelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, Çin'den ülkemize daha fazla yatırım yapılması ve daha fazla Çinli turistin ülkemizi ziyaret etmesi için birlikte çalışmamız gerekmektedir" dedi.

Büyükelçi Xuebin ise iş birliklerinden doğan yeni fırsatları değerlendirmenin önemine dikkat çekerek, "Çin, yoksulluk ve yokluktan dünyanın ikinci büyük ekonomisine ve en büyük imalat gücüne dönüşmüş, Çin halkı kıtlıktan orta halli refaha ulaşmış, bilim ve teknoloji inovasyonunda takipçi konumundan lider koltuğuna geçmiştir. Son yıllarda Türkiye de ekonomik kalkınmaya ve halkın refahını artırmaya ivme kazandırarak dünyanın en hızlı büyüyen, yükselen ekonomilerinden biri haline gelmiş; sağlık hizmetleri, zorunlu eğitim ve kadın hakları gibi alanlarda kayda değer ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye ile devlet yönetimi konusunda tecrübe paylaşımını güçlendirmeye, yoksulluğun azaltılması, kırsal kalkınma ve akıllı şehirler gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştirmeye ve halklarımızın refah seviyesini sürekli olarak artırmaya hazırız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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