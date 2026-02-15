Çin, Ukrayna Barış Görüşmelerine Taahhütte Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, Ukrayna Barış Görüşmelerine Taahhütte Bulundu

15.02.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi, Avrupa'nın müzakerelerde yer alması gerektiğini vurguladı ve barışı teşvik etme taahhüdünü yineledi.

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Ukrayna barış görüşmelerini teşvik etme konusundaki taahhüdünü yineledi ve Avrupa'nın müzakere masasında haklı bir yeri olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang bu açıklamayı, Münih Güvenlik Konferansı'nın cumartesi günkü "Dünyada Çin" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, bölgesel çatışmaların, özellikle de Ukrayna krizinin çözümünde Çin'in rolüne ilişkin sorulara yanıt olarak yaptı.

Wang, Çin'in tutumunun çok net olduğunu, tüm bölgesel sorunların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi gerektiği gibi Ukrayna meselesinde de aynı yaklaşımın geçerli olduğunu söyledi.

Çin'in çatışmanın tarafı olmadığını ve bu nedenle çatışmanın sonucu üzerinde karar alma yetkisi bulunmadığını belirten Wang, Çin'in katkısının barışı teşvik etmek ve görüşmeleri kolaylaştırmak olduğunu kaydetti. Wang, Çin'in özel elçileri arabuluculuk yapmak üzere gönderdiğini ve Beijing'in, çeşitli kanallar aracılığıyla tüm tarafları ateşkes konusunda anlaşmaya varmaya ve mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına dönmeye çağırdığını dile getirdi.

Wang, ilgili taraflar arasında diyaloğun yakın zamanda yeniden başlamasının, özellikle de görüşmelerin Ukrayna krizinin temel meselelerine odaklanmaya başlamasının cesaret verici olduğunu belirtti. Wang, tutumlar arasında önemli farklılıklar olduğunu ve barışın bir gecede sağlanamayacağını kabul ederken, diyaloğun kalıcı barış için vazgeçilmez olduğunu vurguladı ve sürdürülebilir görüşmeler olmadan barış anlaşmasının kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Wang, Çin'in barışa yönelik tüm çabaları desteklemeye ve kendi tarzında yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Wang ayrıca, Avrupa'nın bu süreçte seyirci kalmaması gerektiğini belirterek, geçen yılın başında ABD ve Rusya arasında diyalog başladıktan sonra Avrupa'nın sürecin dışında bırakılmış göründüğünü hatırlattı. Wang, çatışma Avrupa topraklarında yaşandığı için Avrupa'nın müzakerelere katılma hakkı olduğunu ve bu süreçte yer alması gerektiğini belirterek, Avrupa'nın "menüde değil, masada olması gerektiğini" ifade etti.

Wang, Çin'in Avrupa'nın Rusya ile diyalog kurmasını ve kendi önerilerini ve çözümlerini sunmasını desteklediğini belirtti. Wang, temel nedenleri ele alarak gelecekte benzer çatışmaları önlemek ve kıtada kalıcı barış ve istikrar sağlamak için daha dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisi inşa edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ukrayna Barış Görüşmelerine Taahhütte Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu: Aldatıyorsa beni aldatıyor Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu: Aldatıyorsa beni aldatıyor
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı
Sessiz sedasız Samsun’a gelen Thomas Reis şampiyonlar gibi uğurlandı Sessiz sedasız Samsun'a gelen Thomas Reis şampiyonlar gibi uğurlandı

13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 14:03:08. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, Ukrayna Barış Görüşmelerine Taahhütte Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.