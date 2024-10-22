Çin Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali Başladı - Son Dakika
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Çin Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali Başladı

Festival, Jinan ve Chengdu'da 35 yerli ve 37 uluslararası çocuk filmi ile etkinlikler sunuyor.

22.10.2024 17:45
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BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- 17. Çin Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali başladı. Ülkenin Jinan ve Chengdu kentlerinde düzenlenen festival, çocuk gelişimi ile sinema sanatı arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Festival süresince 20'si Çin'den, 15'iyse Almanya, Kanada ve Japonya gibi diğer ülkelerden olmak üzere 35 çocuk filmi ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da gösterilecek.

Ülkenin güneybatısındaki Chengdu'da ise 22'si Çin yapımı, 15'i uluslararası olmak üzere 37 çocuk filmi seyirciyle buluşacak.

Fuarlar ve film teknolojisi sergileri gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak festival katılımcılara etkileşimli deneyim fırsatları sunacak.

İlki 1989 yılında düzenlenen festival, kültürel etkileşim ve işbirliğini teşvik eden ülkenin önemli uluslararası film etkinliklerinden biri haline geldi. Festival aynı zamanda ülke genelindeki çocukların film eğitimi almasında da önemli rol oynuyor.

Kaynak: Xinhua

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