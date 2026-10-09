Çin uzay istasyonu ilk yabancı astronotunu yılın ikinci yarısında ağırlayacak - Son Dakika
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Çin uzay istasyonu ilk yabancı astronotunu yılın ikinci yarısında ağırlayacak

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Çin uzay istasyonu ilk yabancı astronotunu yılın ikinci yarısında ağırlayacak
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Uzaya çıkan ilk Çinli astronot Yang Liwei, Antalya'daki uzay kongresinde Çin'in uzay istasyonunun yılın ikinci yarısında ilk yabancı astronotu ağırlayacağını söyledi. Yang, Pakistanlı bir astronotun faydalı yük uzmanı olarak kısa süreli uçuş görevi yapacağını belirtti.

ANTALYA, 9 Ekim (Xinhua) -- Uzaya çıkan ilk Çinli astronot ve Çin İnsanlı Uzay Ajansı Baş Tasarımcı Yardımcısı Yang Liwei, Çin'in uzay istasyonunun dünyanın dört bir yanından bilim insanlarına hizmet veren küresel bir araştırma platformuna dönüşeceğini söyledi.

Yang, Antalya'da 5-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Çin'in bilimsel araştırmalar, astronot eğitimi, uzay uçuşlarına katılım fırsatları ve bilim eğitimi gibi alanlarda diğer ülkelerle aktif şekilde bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak ve işbirliği olanaklarını değerlendirmek istediğini belirtti.

Yang, halen Çinli astronotlarla birlikte eğitim gören iki Pakistanlı astronot adayının eğitim süresince son derece başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.

Çin'in uzay istasyonunun yılın ikinci yarısında ilk yabancı astronotu ağırlayacağını kaydeden Yang, bu çerçevede Pakistanlı bir astronotun faydalı yük uzmanı olarak kısa süreli uçuş görevi gerçekleştireceğini belirtti.

Çin'in mürettebatlı Ay'a iniş programına da değinen Yang, diğer ülkelerle bu alandaki işbirliğini ve bilgi alışverişini artırmayı hedeflediklerini belirterek, tüm tarafların Ay'da kurulacak uluslararası bilimsel araştırma istasyonunun inşasına katılımını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

77. Uluslararası Uzay Kongresi, dünyanın dört bir yanından uzay ajansı yetkilileri, astronotlar, bilim insanları, mühendisler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, araştırma kurumları ve Çinli ticari uzay şirketleri de kongrede teknolojilerini tanıttı ve uluslararası işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Beijing merkezli uzay teknolojisi şirketi Final Frontier'in kurucu ve CEO'su Jinlin Chen, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin'in ticari havacılık ve uzay sektörünün son on yılda hızla geliştiğini söyledi.

"Çin'de özel havacılık ve uzay sektörü sıfırdan bu noktaya geldi" diyen Chen, yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde kaydedilen ilerlemeyi, fırlatma maliyetlerini düşürebilecek ve uygun fiyatlı uyduların daha yaygın şekilde kullanıma sunulması yönünde önemli bir dönüm noktası olarak niteledi.

Yeni nesil bilgi işlem uyduları geliştiren Final Frontier, yarı iletken tasarımı ve üretimindeki ilerlemeleri uzay teknolojilerine uygulamayı hedefliyor.

"Türk şirketleriyle her alanda işbirliği yapmaktan mutluluk duyarız" diyen Chen, kongre sırasında potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla görüşmelere başladıklarını belirtti.

Etkinliğe Çin'in yoğun katılım sağlaması, Ay ve uzay araştırmaları alanında hedefleri bulunan Türk uzay yetkililerinin de dikkatini çekti.

Türk Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çinli kurum ve şirketlerin kongreye gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çin ile çok iyi ilişkilerimiz var ve Çinli ortaklarımızla yakın şekilde çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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