Çin, Uzun Yürüyüş-10 Roketini Başarıyla Geri Kazandı

WENCHANG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketinin birinci kademesi denizden başarıyla çıkarıldı. Böylece Çin, roketin birinci kademe yardımcı motorunun denizden çıkarılıp geri kazanılmasına yönelik ilk görevini başarıyla tamamlamış oldu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada görevin cuma sabahı deniz arama ve kurtarma ekibi tarafından tamamlandığı belirtildi. Bu başarı, ülkenin yeniden kullanılabilir fırlatma aracı teknolojisinin ileriye taşınması açısından büyük önem ifade ediyor.

Uzun Yürüyüş-10 roketi çarşamba günü Beijing saatiyle 11.00'da fırlatılmış, fırlatmadan kısa bir süre sonra da roketin birinci kademesi, denizdeki önceden belirlenmiş alana planlandığı şekilde kontrollü iniş gerçekleştirmişti.

Özellikle insanlı Ay keşif görevleri için tasarlanan Uzun Yürüyüş-10 roketi aynı zamanda Dünya'ya yakın uzay istasyonu operasyonlarını da destekliyor. Uzun Yürüyüş-10A roketinin parçası olarak geliştirilen yardımcı motor yeniden kullanılabilme özelliğine sahip.