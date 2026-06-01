JİUQUAN, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-12B Y1 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.
Pazartesi günü Beijing saatiyle 16.40'ta fırlatılan roketle Qianfan Uydu Kümesi için bir ağ uyduları grubu önceden belirlenmiş yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
Uzun Yürüyüş roket serisinin 641. görevi olma özelliği taşıyan fırlatmayla, Uzun Yürüyüş-12B roketi ilk kez uzaya gönderilmiş oldu.
Son Dakika › Güncel › Çin Uzun Yürüyüş-12B Roketini Fırlattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?