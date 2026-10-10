Çin ve AB, Beijing'deki ticaret istişaresinde 16 hususta mutabık kaldı

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde istikrarı koruma ve bu ilişkileri daha dengeli hale getirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaret ve yatırım istişare mekanizması kapsamındaki bir sonraki toplantıyı Mart 2027'de düzenleme kararı aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından cuma günü yayımlanan ortak açıklamaya göre, Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının ikinci toplantısı, perşembe ve cuma günleri başkent Beijing'de Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ve Avrupa Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in eş başkanlığında gerçekleştirildi.

Bakanlık, iki tarafın pragmatik ve verimli görüşmelerde bulunduğunu ve bir dizi konuda mutabakata vardığını söyledi. Mutabık kalınan 16 hususun ticaret ve yatırım dengesi, ihracat kontrolleri, fikri mülkiyet hakları ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu gibi alanları kapsadığı bildirildi.

Bakanlığa göre taraflar, DTÖ kuralları çerçevesinde belirli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin azaltılması olasılığını değerlendirmeye devam etme konusunda anlaştı.

Çin ve AB'nin, hibrit araçların ticareti konusunda da DTÖ kurallarıyla tutarlı bir mutabakata vardığını kaydeden bakanlık, iki tarafın ayrıca AB'nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturması kapsamında şirketlerin fiyat taahhütleri ve bunların incelenmesine ilişkin süreçleri sürdüreceğini belirtti.

Taraflar ayrıca AB'nin Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği konusunda teknik düzeyde diyalog yürütme konusunda mutabık kaldı.

Bakanlığa göre Çin, AB'ye ihraç edilecek nadir toprak elementleri ve kalıcı mıknatıslar için ihracat lisansı başvurularının değerlendirilmesini "yeşil kanal" mekanizması aracılığıyla kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduğunu bildirdi. AB ise üye ülkeleriyle birlikte, çift kullanımlı ürün sektöründe Çin'i ilgilendiren önemli lisans başvurularına ilişkin sorunların çözümünü kolaylaştırmayı sürdürecek.

Taraflar, ekonomik kalkınmalarını desteklemek amacıyla yatırım alanındaki işbirliği olanaklarını araştırma konusunda da anlaştı ve geleceğe dönük işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Bakanlık, önemli ticaret ortakları olan Çin ve AB'nin, aralarındaki görüş ayrılıklarını DTÖ kuralları çerçevesinde uygun şekilde ele alma, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde istikrarı koruma ve bu ilişkileri daha dengeli hale getirme konusundaki kararlılıklarını yinelediğini belirtti.

Taraflar ayrıca istişare mekanizmasının üçüncü toplantısını Mart 2027'de düzenleme ve bu tarihe kadar yakın iletişimi sürdürme konusunda anlaştı. Bu kapsamda önümüzdeki yılın ocak ayında bakanlar düzeyinde video konferans yoluyla bir görüşme yapılması kararlaştırıldı.

Bakanlık, tarafların ikinci toplantıyı Çin-AB işbirliğinin derinleştirilmesi açısından yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendirdiğini belirtti. Tarafların ayrıca çalışma ekiplerini müteakip çalışmaları ilerletmek, üzerinde anlaşılan hususların bir an önce hayata geçirilmesini sağlamak ve Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının üçüncü toplantısına hazırlık yapmakla görevlendirdiği bildirildi.