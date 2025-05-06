Çin ve AB Diplomatik İlişkilerde 50. Yıl - Son Dakika
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Çin ve AB Diplomatik İlişkilerde 50. Yıl

Xi Jinping, AB liderleriyle 50 yıllık ilişkiyi kutlayarak işbirliğini derinleştirme vurgusu yaptı.

06.05.2025 18:30
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BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin ile AB arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü dolayısıyla karşılıklı tebrik mesajı yayımladı.

Xi, salı günkü mesajında Çin ve AB'nin kapsamlı stratejik ortaklar, çok kutupluluğu teşvik eden iki büyük güç, küreselleşmeyi destekleyen iki büyük pazar ve çeşitliliği savunan iki büyük medeniyet olduğunu söyledi.

Çin ve AB'nin 50 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana çeşitli düzey ve sektörlerde yakın etkileşimi sürdürdüğünü belirten Xi, diyalog ve işbirliğinde elde edilen başarıların verimli, kültürel ve halklar arası etkileşimin canlı, çok taraflı koordinasyonunsa verimli olduğunu ifade etti.

Xi, dünyada en büyük etkiye sahip ikili ilişkilerden biri haline gelen Çin-AB ilişkilerinin, iki halkın refahını artırmaya ve dünya barış ve kalkınmasını teşvik etmeye büyük katkı sağladığını vurguladı.

Dünyanın yüzyıldır görülmemiş bir hızla değişimden geçtiğini ve insanlığın bir kez daha kritik bir yol ayrımında olduğunu belirten Xi, sağlıklı ve istikrarlı Çin-AB ilişkilerinin sadece karşılıklı başarıları teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda dünyayı da aydınlattığını dile getirdi.

Çin-AB ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğine dikkat çeken Xi, diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü fırsat bilerek ilişkilerin gelişiminden elde edilen deneyimleri gözden geçirmek, stratejik iletişimi derinleştirmek, karşılıklı anlayış ve güveni arttırmak, ortaklığı güçlendirmek, karşılıklı açıklığı genişletmek, ihtilaf ve farklılıkları uygun şekilde ele almak ve Çin-AB ilişkilerini daha parlak bir geleceğe taşımak üzere Costa ve Von der Leyen ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Xi, iki tarafı dünya barış, istikrar, kalkınma ve refahına daha fazla katkıda bulunmak üzere çok taraflılığa bağlı kalmaya, eşitlik ve adaleti korumaya, tek taraflılığa ve zorbalığa karşı çıkmaya, küresel zorlukların çözümünde güç birliği yapmaya ve ortaklaşa adil ve düzenli çok kutuplu bir dünya ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi inşa etmeye de çağırdı.

Costa ve Von der Leyen ise Çin'in son 50 yılda tarihteki en hızlı ve kesintisiz ekonomik büyümeyi başardığını belirterek, AB ve Çin'in kapsamlı ilişkiler kurduğunu, birbirlerinin en önemli ticaret ortakları haline geldiğini ve halkları ile ekonomilerinin refahına katkıda bulunduğunu ifade etti.

AB liderleri ayrıca, küresel belirsizlik ve jeopolitik değişimlerin olduğu bir dönemde Çin ile ortaklığı derinleştirmeye, etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmaya, ortak zorlukların üstesinden gelmek için işbirliği yapmaya ve küresel barış, güvenlik, refah ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve AB Diplomatik İlişkilerde 50. Yıl - Son Dakika

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