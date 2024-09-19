Çin ve AB Otomotiv İşbirliği Kritik Aşamada - Son Dakika
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Çin ve AB Otomotiv İşbirliği Kritik Aşamada

Çin Ticaret Bakanı Wang, otomotiv işbirliğinin önemine vurgu yaptı, müzakerelere açık kalacaklarını belirtti.

19.09.2024 17:01
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BRÜKSEL, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin ve Avrupa Birliği'nin otomotiv sektörlerinin gelişimi açısından işbirliğinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Wang söz konusu açıklamayı Çarşamba günü başkanlık ettiği Çin-AB Elektrikli Araç Sanayi Zinciri İşletmeleri Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptı. Toplantıya Avrupa ve Çin'in elektrikli araç, güç bataryası ve parça sektörü ve ilgili sektör birliklerinden yaklaşık 30 lider katıldı.

Wang, Çin ile AB arasındaki otomotiv işbirliğinin son 40 yılda verimli sonuçlar verdiği ve iyice entegre olduğunu ifade etti.

Wang, AB şirketlerinin Çin'de büyüyerek Çin'in otomotiv sanayi zincirinin gelişmesine destek olduğunu, Çin'in de Avrupalı şirketler için açık pazar ve adil rekabet ortamı sağladığını söyledi.

AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasına değinen Wang, Çin'in son ana kadar müzakere yolunu seçeceğini vurguladı.

Wang, AB'nin söz konusu adımının sadece otomotiv sektöründeki Çin-AB işbirliğini engellemekle ve Çinli şirketlerin Avrupa'ya yatırım yapma konusundaki güvenini sarsmakla kalmayacağını, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede küresel işbirliğini ciddi şekilde zedeleyeceğini ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına dayalı çok taraflı ticaret düzenine önemli ölçüde zarar vereceğini belirtti.

Çin ve AB'nin otomotiv sektörlerinin an itibarıyla kritik bir kavşakta olduğuna işaret eden Wang, bu nedenle dışa açıklık ve işbirliğinin en iyi seçenekler olduğunu ifade etti.

Çin'in reform ve dışa açılma sayesinde kalkındığına ve kapısını asla dış dünyaya kapatmayacağına dikkat çeken Wang, Çin hükümetinin Çin-AB ticari işbirliğini kararlılıkla desteklediğini, "bağları koparma ve tedarik zincirlerini kesmeye" karşı olduğunu ve Çinli şirketler ve Çin'de iş yapan AB şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve AB Otomotiv İşbirliği Kritik Aşamada - Son Dakika

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