Çinli ve ABD\'li diplomatlar Kore Yarımadası\'ndaki durumu görüştü

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Çinli ve ABD'li diplomatların, son dönemde Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle gerilimin arttığı Kore Yarımadası'ndaki durumu görüştüğü bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Kore Yarımadası İşleri Özel Temsilcisi Liu Şiaoming ile ABD Kuzey Kore Özel Temsilci Yardımcısı Jung Pak video konferansla görüştü.

Liu, görüşmede, tüm tarafların Kore sorununun düğüm noktası olan meselelerle yüzleşmesi ve diyalog yoluyla karşılıklı kaygıları ele alması gerektiğini vurguladı.

Kore Yarımadası'nda istikrarın bölgeye ve dünyaya fayda sağlayacağına işaret eden Liu, Çin'in soruna siyasi çözüm bulunması için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini dile getirdi.

ABD'li Özel Temsilci Yardımcısı Pak da Washington'ın Çin'in bu konudaki katkısına önem verdiğini ve Kore Yarımadası'ndaki sorunların çözümü için iletişimi ve işbirliğini sürdürmeyi umduklarını söyledi.

Kuzey Kore'nin güdümlü füze testleri, Güney Kore'nin yanı sıra ABD'nin bölgedeki diğer müttefiki Japonya'da da rahatsızlığa sebep oluyor. Üç ülkenin son dönemde Kuzey Kore tehdidine karşı askeri işbirliğini ve ortak tatbikatları artırdığı gözleniyor.

Washington yönetimi, Çin'den Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarından vazgeçmesi için Pyongyang yönetimi üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep ederken Pekin, sorunun ancak ABD ile Kuzey Kore arasındaki güvensizliğin aşılarak çözülebileceğini vurguluyor.