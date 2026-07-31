Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Görüşüldü

Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Görüşüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD ile ekonomik ilişkilerin istikrarı için video görüşme yaptı.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video bağlantısıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar perşembe günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin Beijing'deki görüşmesinde varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerde istikrarın korunması, tatbiki işbirliğinin genişletilmesi ve bir sonraki aşamada karşılıklı endişelerin uygun şekilde ele alınması konularında samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin'in ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu baş yetkilisi olan He, son dönemde ABD'nin Çin'e uyguladığı ekonomik ve ticari kısıtlamaların son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

İki taraf, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının rolünden daha fazla yararlanarak iletişimi güçlendirme, karşılıklı güven tesis etme ve şüpheleri giderme, işbirliğini genişletme, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve olumlu yönde gelişimini teşvik etme ve stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin inşasına katkı sağlama konusunda mutabakata vardı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Mültecilikten NBA’ye uzanan örnek hayat Mültecilikten NBA'ye uzanan örnek hayat
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu

12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 12:27:25. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.