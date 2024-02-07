Çin ve ABD, Ekonomik İlişkileri İstikrara Kavuşturmak İçin Çalışacak

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işler baş temsilcisi He Lifeng, Salı günü Beijing'de ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu müsteşarı Jay Shambaugh başkanlığındaki bir heyetle görüştü.
He Lifeng, San Francisco'daki görüşmede iki devlet başkanı tarafından varılan önemli mutabakatı uygulamak için iki tarafın birlikte çalışması, çalışma grubu kanalından istifade etmesi, etkileşim ve işbirliğini derinleştirmesi, fikir birliği oluşturması, Çin-ABD ekonomik ilişkilerini istikrara kavuşturup geliştirmesi ve iki ülkenin işletmelerine ve halkına daha fazla fayda sağlaması gerektiğini belirtti.
Shambaugh, Çin-ABD ekonomi çalışma grubunun üçüncü toplantısına katılmak üzere Çin'de bulunuyor.
Çin-ABD ekonomik çalışma grubu, iki devlet başkanı tarafından varılan önemli mutabakatın rehberliğinde, iki ülkenin ekonomi ve ticaret işlerini denetleyen başlıca kişilerin ortak teşviki ile kurulan ve Çin Maliye Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığı bakan yardımcıları tarafından yönetilen bir ekonomik etkileşim mekanizması olma özelliğini taşıyor.
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