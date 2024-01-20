Çin ve ABD, finansal çalışma grubu toplantısında işbirliğini pekiştirmek için bir araya geldi

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işler baş temsilcisi He Lifeng, başkent Beijing'de Çin-ABD finansal çalışma grubunun ABD heyetiyle bir araya geldi.

He, Cuma günü gerçekleşen görüşmede, iki ülkenin devlet başkanları tarafından San Francisco görüşmesinde varılan önemli uzlaşıları hayata geçirmek ve ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde gelişimini teşvik etmek üzere ABD tarafıyla çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

He, her iki tarafa da finansal çalışma grubu mekanizmasından iyi şekilde yararlanma ve finans alanında sonuç elde edip işbirliği ivmesini pekiştirme çağrısı yaptı.

Çin-ABD finansal çalışma grubu, iki ülke devlet başkanlarının Bali'deki görüşmesinde varılan önemli uzlaşıları uygulamak üzere iki ülkenin Çin-ABD ekonomik ve ticari işler baş temsilcilerinin kılavuzluğunda kurduğu finansal etkileşim mekanizması.

Konuk ABD heyeti, çalışma grubunun üçüncü toplantısına katılacak.