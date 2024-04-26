Çin ve ABD, İkili İşbirliğini Güçlendirmek İçin Mutabakata Vardı

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BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, başkent Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Wang, Cuma günü gerçekleşen görüşmede iki tarafın karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kalması, iki devlet başkanının vardığı uzlaşıyı hayata geçirmesi ve hem uyuşturucu kontrolü hem de kolluk kuvvetleri açısından ikili işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Wang, Çinli öğrencilerin gerekçesiz şekilde taciz edilmesi, sorgulanması ve sınır dışı edilmesi, Çin'in normal uluslararası kolluk işbirliğine yönelik karalamalar ve halklar arası etkileşimleri engelleyen bariyerler kurulması gibi meselelerin çözüme kavuşturulması için ABD tarafının tatbiki adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Wang, ABD tarafının ikili ilişkilere olumlu enerji kazandırması gerektiğini vurguladı.

İki taraf, ilgili alanlarda iletişimi güçlendirmek üzere mutabakata vardı.