Çin ve ABD, İlişkileri İstikrara Kavuşturma Konusunda Uzlaştı

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BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Cuma günü gerçekleşen görüşmede iki taraf, kapsamlı görüş alışverişinin ardından beş nokta üzerinde uzlaşıya vardı.

İlk olarak, her iki taraf da iki devlet başkanının kılavuzluğunda Çin-ABD ilişkilerini istikrara kavuşturup geliştirmek üzere yoğun çalışmayı sürdürme kararı aldı. San Francisco'daki görüşmeden bu yana çeşitli alanlarda Çin ile ABD arasındaki diyalog ve işbirliğinde kaydedilen olumlu gelişmeleri teyit eden taraflar, iki devlet başkanının San Francisco'da vardığı önemli uzlaşının hayata geçirilmesini hızlandırma hususunda mutabık kaldı.

İkinci olarak, iki taraf da üst düzey etkileşimleri ve her seviyedeki temasları sürdürme konusunda anlaştı. Taraflar, eski haline kavuşturulan ve yeni kurulan istişare mekanizmalarının diplomasi, ekonomi, finans ve ticaret alanlarındaki rollerini oynamasına olanak sağlamaya devam edecek, iki ordu arasındaki etkileşimleri yürütmeyi sürdürecek, ayrıca uyuşturucu kontrolü, iklim değişikliği ve yapay zeka alanlarında Çin-ABD işbirliğini daha fazla teşvik edecek.

Üçüncü olarak, taraflar yapay zeka alanında ilk Çin-ABD hükümetler arası diyalog toplantısını gerçekleştireceklerini, Çin-ABD ilişkilerine yol gösteren ilkelere ilişkin istişareleri ilerletmeye devam edeceklerini, Asya Pasifik ilişkileri ve Çin-ABD denizcilik ilişkileri konusunda yeni bir Çin-ABD istişare turunu başlatacaklarını ve konsolosluk istişarelerini sürdüreceklerini duyurdu. İki ülkenin uyuşturucuyla mücadele çalışma grubu, bir üst düzey yetkililer toplantısı düzenleyecek. ABD tarafı, Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Liu Zhenmin'in ABD'yi ziyaret etmesini memnuniyetle karşılayacağını kaydetti.

Dördüncü olarak, taraflar iki ülke arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimleri genişletmek üzere adımlar atacak, birbirlerinin ülkesinden öğrenci misafir edecek ve Mayıs ayında Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde düzenlenecek olan 14. Çin ABD Turizm Liderlik Zirvesi'nin başarılı olması için birlikte çalışacak.

Beşinci olarak, taraflar uluslararası ve bölgesel sıcak gündem konularında istişareleri sürdürecek ve iki tarafın özel temsilcileri arasındaki iletişimi güçlendirecek.