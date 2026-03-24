Çin ve ABD İlişkilerinde İşbirliği Vurgusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanı Wang, ABD'li firmaların Çin pazarında varlığını artırmalarını destekliyor.

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD'li şirketlerin Çin pazarındaki varlıklarını genişletmeye devam etmelerini ve Çin ile birlikte gelişmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Wang, söz konusu açıklamayı pazartesi günü ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Rajesh Subramaniam ve Konsey Başkanı Sean Stein'ın başkanlığındaki heyetle yaptığı görüşmede dile getirdi. Taraflar, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri ile ABD şirketlerinin Çin'deki gelişimleri ve faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Bakan, ikili ekonomik ve ticari işbirliğindeki farklılıklar ve anlaşmazlıklara rağmen tarafların birbirlerinin temel çıkarları ile endişelerine saygı göstermesinin ve sorunların eşit şartlarda diyalog yoluyla uygun şekilde çözülmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Wang, ABD'den ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini korumak için Çin ile işbirliği yapmasını beklediklerini söyledi.

Karmaşık küresel ortamda Çin ekonomisinin istikrar ve öngörülebilirlik sağladığını kaydeden Wang, ülkenin yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye, üst düzey dışa açılmayı istikrarlı şekilde ilerletmeye ve iş ortamını iyileştirmeye devam edeceğini söyledi.

Wang ayrıca, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın (2026-2030) ana hatlarının yalnızca ülke için yeni bir yol haritası sunmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel kalkınma için de yeni fırsatlar ortaya koyduğunu belirtti.

Toplantıda ABD heyeti, iki ülke arasında sürdürülen somut ve sürekli iletişimin önemine dikkat çekerek, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:50:23. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.