Çin ve ABD İlişkilerinde İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD'li şirketlerin Çin pazarındaki varlıklarını genişletmeye devam etmelerini ve Çin ile birlikte gelişmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Wang, söz konusu açıklamayı pazartesi günü ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Rajesh Subramaniam ve Konsey Başkanı Sean Stein'ın başkanlığındaki heyetle yaptığı görüşmede dile getirdi. Taraflar, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri ile ABD şirketlerinin Çin'deki gelişimleri ve faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Bakan, ikili ekonomik ve ticari işbirliğindeki farklılıklar ve anlaşmazlıklara rağmen tarafların birbirlerinin temel çıkarları ile endişelerine saygı göstermesinin ve sorunların eşit şartlarda diyalog yoluyla uygun şekilde çözülmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Wang, ABD'den ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini korumak için Çin ile işbirliği yapmasını beklediklerini söyledi.

Karmaşık küresel ortamda Çin ekonomisinin istikrar ve öngörülebilirlik sağladığını kaydeden Wang, ülkenin yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye, üst düzey dışa açılmayı istikrarlı şekilde ilerletmeye ve iş ortamını iyileştirmeye devam edeceğini söyledi.

Wang ayrıca, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın (2026-2030) ana hatlarının yalnızca ülke için yeni bir yol haritası sunmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel kalkınma için de yeni fırsatlar ortaya koyduğunu belirtti.

Toplantıda ABD heyeti, iki ülke arasında sürdürülen somut ve sürekli iletişimin önemine dikkat çekerek, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.