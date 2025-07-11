Çin ve ABD; İyi Geçinmenin Yolunu Arıyor - Son Dakika
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Çin ve ABD; İyi Geçinmenin Yolunu Arıyor

11.07.2025 17:32
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile iyi ilişkiler için işbirliği ve saygılı yaklaşım çağrısı yaptı.

KUALA LUMPUR, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin yeni dönemde iyi geçinmenin doğru yolunu bulmak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı ve ilgili toplantılar sırasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Wang, ABD'nin Çin'e yönelik nesnel, rasyonel ve pragmatik yaklaşım benimsemesi temennisinde bulundu.

Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ilkesel tutumlarını kapsamlı şekilde anlatan Wang, her iki tarafın da iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı spesifik politika ve eylemlere dönüştürmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Çin'e yönelik politikasının barış içinde bir arada yaşama hedefi ve kazan-kazan işbirliği ilkesine dayanması gerektiğini belirten Wang, ABD'nin Çin'e eşit, saygılı ve karşılıklı fayda sağlayacak şekilde davranması gerektiğini ifade etti.

Taraflar Çin-ABD ilişkileri ve ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıyı "olumlu, pragmatik ve yapıcı" diye nitelendiren taraflar, diplomatik kanallar aracılığıyla ve çeşitli platform ve düzeylerde iletişim ve diyaloğu güçlendirerek diplomatik birimlerin ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne tam işlerlik kazandırma ve farklılıkları yönetirken işbirliği alanlarını genişletmenin yollarını araştırma konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kuala Lumpur, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ABD; İyi Geçinmenin Yolunu Arıyor - Son Dakika

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