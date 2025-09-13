Çin ve ABD TikTok İçin İspanya'da Görüşecek - Son Dakika
Çin ve ABD TikTok İçin İspanya'da Görüşecek

13.09.2025 18:24
Çin Ticaret Bakanlığı, TikTok konusunu görüşmek üzere Çin ve ABD ekiplerinin İspanya'da buluşacağını açıkladı.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin ve ABD ekiplerinin TikTok ve diğer konuları görüşmek üzere İspanya'da bir araya geleceğini söyledi.

Sözcü, cuma günkü basın toplantısında TikTok konusundaki tutumlarının açık ve tutarlı olduklarını belirterek, işletmelerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduklarını ve TikTok konusunu ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ele alacaklarını vurguladı.

Çin hükümetinin veri gizliliği ve güvenliğine büyük önem verdiğini dile getiren sözcü, hiçbir işletme veya kişiden yerel yasaları ihlal ederek verileri toplamalarının veya Çin hükümetine bu verileri vermelerinin talep edilmediğini ve edilmeyeceğini ifade etti.

ABD'yi Çin ile işbirliği yapmaya, karşılıklı saygı ve eşit danışma temelinde diyalog yoluyla ilgili endişeleri gidermeye ve TikTok'un da aralarında bulunduğu Çinli şirketlerin ABD'de faaliyetlerini sürdürmeleri için açık, adil, eşit ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlayan çözümler bulmaya çağırdıklarını kaydeden sözcü, bunun Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Politika, İspanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

