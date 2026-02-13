Çin ve ABD Uyuşturucu ile Mücadelede Toplandı

BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Uyuşturucuyla mücadelede istihbarat paylaşımı konusunda Çin ile ABD arasındaki toplantıların 11'incisi, her iki ülkenin ilgili bakanlıklarından heyetlerin katılımıyla 10-12 Şubat tarihlerinde ABD'de gerçekleştirildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, toplantıda iki tarafın, uyuşturucuyla ilgili durum, yasadışı çevrimiçi içeriklerin kaldırılması, ortak vakalara ilişkin soruşturmalar, kimyasalların kontrol ve yönetimi ve uyuşturucuyla ilgili vakalarda kara para aklamanın önlenmesi konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Son gelişmeler hakkında birbirlerine bilgi veren taraflar, görüş ve öneri paylaşımında bulunarak, gelecekteki işbirliği alanlarını belirledi.

Heyetler, uyuşturucuyla mücadelede sağlam, derinlemesine ve tatbiki işbirliğini eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ilerletme konusunda da uzlaştı.

İstihbarat paylaşımına odaklanan toplantıların ilki 2002 yılında düzenlenmişti. İki ülkenin uyuşturucu kontrolü makamları tarafından dönüşümlü olarak düzenlenen toplantılar, uyuşturucuyla mücadele alanında ikili kurumsal işbirliği için önemli bir platform işlevi görüyor.