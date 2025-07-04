Çin ve Almanya'dan İşbirliği Vurgusu

BERLİN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Almanya'nın daha eşit ve adil bir uluslararası düzeni teşvik etmek üzere birlikte çok taraflılığı koruması, serbest ticareti savunması ve açık kalkınmaya katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlediği ortak basın toplantısında gün içinde gerçekleştirilen Çin-Almanya Diplomasi ve Güvenlik Stratejisi Diyaloğu toplantısının sekizinci turundan övgüyle bahsederek görüşmelerinin kapsamlı, pragmatik, samimi ve yapıcı geçtiğinin altını çizdi.

Görüşmelerin karşılıklı anlayışın artırılması ve iki taraf arasındaki ortak zeminin genişletilmesine yardımcı olduğunu kaydeden Wang, iki tarafın, aralarındaki kapsamlı stratejik ortaklığı, doğru yol olan karşılıklı saygı doğrultusunda ilerletme, bir yandan farklılıklarını korurken diğer yandan ortak zemin arayışında bulunma ve kazan-kazan işbirliği gerçekleştirme konularında mutabık kaldığını ifade etti.

Dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük ekonomileri olan Çin ve Almanya'nın, karşılıklı etkileşimleri güçlendirmesi ve işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini vurgulayan Wang, ortaklaşa yapılması gereken üç başlığa dikkat çekti.

Wang, bu başlıklardan ilkinin ikili ilişkilerin temelini sağlamlaştırmak olduğunu belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in mayıs sonunda gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik stratejik rehberlik sağladıklarını ve gelecekteki çalışmaların yönünü tayin ettiklerini hatırlatan Wang, iki tarafın da iki lider tarafından varılan önemli uzlaşıyı hayata geçirmesi ve üst düzey temasların bir sonraki aşamasına iyi hazırlık yapması gerektiğini ifade etti.

Wang, Merz'in bu yıl Çin'e ziyarette bulunacak olmasından ve Çin-Almanya hükümetler arası istişarelerinin sekizinci turunun en kısa sürede yapılması konusunda fikir birliğine varılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Alman hükümetinin tek Çin ilkesine olan bağlılığını yeniden teyit etmesini takdirle karşıladıklarını belirten Wang, Almanya'nın yeniden birleşmesini koşulsuz olarak destekledikleri gibi Almanya'nın da Çin'in tam birleşme çabalarını destekleyeceğine inandıklarını söyledi. Wang, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışın sağlanması için "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü harekete karşı sağlam bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, ikinci olarak ise ikili işbirliğinin kalitesinin yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Çin ve Almanya'nın kendi bölgelerinde birbirlerinin en büyük ticaret ortağı olduğunun altını çizen Wang, ikili ticaretin dokuz yıl art arda 200 milyar ABD dolarını aştığını belirtti.

Wang, Çin'le yapılan ticaretin Almanya'da 1 milyon kişiye istihdam sağlanmasına yardımcı olduğunu, Çin pazarının etkisiyle 5.000'den fazla Alman şirketinin de Çin'de yatırım yapıp faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin güçlendirilmesinin her iki ülke için de "vazgeçilmez" olduğuna işaret eden Wang, bunun ikili ilişkilerde "denge unsuru" olduğunu ve yeni Alman hükümetinin ekonomik kalkınma odaklı politikasıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Wang, iki tarafın da kendi ekonomik ve ticari endişeleri üzerine derinlemesine görüşmeler yaptığını ve tatbiki işbirliği için daha istikrarlı, öngörülebilir ve güvenilir bir politika çerçevesi oluşturma konusunda uzlaştığını belirtti.

Çin'in hızlandırılmış modernleşme sürecinin Alman ve Avrupalı işletmelere yeni kalkınma fırsatları sunacağını kaydeden Wang, Çin ve Almanya'nın yeşil dönüşüm, yapay zeka ve kuantum teknolojisi gibi en yeni alanlarda geniş imkanlara sahip olduğunu ifade etti.

Wang, iki ülkenin ancak ortak çıkar ilişkilerini güçlendirerek ve ortak gelecek peşinde koşarak dış riskler ve zorluklara etkili şekilde direnebileceğini söyledi.

Wang, üçüncü olarak ise çok taraflılığın uygulanmasının önemine işaret etti.

Tarihin açık etkileşimlerin insanlığın gelişimi ve ilerlemesi için her zaman doğru yön olduğunu defalarca kanıtladığını belirten Wang, 21. yüzyılda gümrük vergileriyle yeni engeller oluşturulmaması ve ideolojik cepheleşmeyle bölünmenin körüklememesi gerektiğini vurguladı.

Wang, Almanya'nın AB'de aktif rol almasını, Çin ve AB arasında koordinasyon ve işbirliğini teşvik etmesini ve küresel yönetişime yeni katkılar sağlamak üzere Çin ile birlikte çalışmasını temenni ettiklerini belirtti.

Wang, mevcut koşullarda doğru tarih anlayışını desteklemek, birbirleriyle ilk kez diplomatik ilişki kurarken sahip oldukları hedeflere bağlı kalmak, stratejik iletişimi güçlendirmek, bir yandan farklılıklarını korurken diğer yandan ortak zemin arayışında bulunmak ve tatbiki işbirliğini derinleştirmek üzere Almanya ile çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.