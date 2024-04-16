Çin ve Almanya, Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Derinleştirmek İçin Görüştü

Güncel

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a eşlik eden Alman ekonomi heyetiyle Salı günü Beijing'de bir araya geldi. Görüşmede iki taraf Çin ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesi ve diğer meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, Çin ve Almanya'nın birbirleri için önemli ekonomik ve ticari ortaklar olduğunu belirterek, ikili işbirliğinin sağlam ivmesini koruduğunu ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

He, "Çin ekonomisi istikrarlı şekilde ilerlemeye devam ederken, yabancı yatırımları çekmek ve piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte bir iş ortamı geliştirmek için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Alman şirketlerin Çin'deki yatırımlarını genişletmelerinden memnuniyet duyarız" dedi.

Alman heyete başkanlık eden Franziska Brantner ise Çin ekonomisinin geleceği konusunda iyimser olduğunu ifade ederken, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarını teşvik etmek üzere Almanya ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini sürekli derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.