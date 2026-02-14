Çin ve Arjantin Ortaklık Vurgusu

MÜNİH, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Arjantinli mevkidaşı Pablo Quirno kapsamlı stratejik ortaklığın sağlamlaştırılması ve birçok sektörde işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang cuma günü Münih Güvenlik Konferansı sırasında Arjantinli mevkidaşı Pablo Quirno ile bir araya geldi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2024 yılında Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile bir araya geldiğini hatırlatan Wang, iki halkın refahını artırmak üzere iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı tam olarak uygulamaya hazır olduklarını belirtti.

Çin ve Arjantin'in ekonomik açıdan birbirini tamamladığını ve tatbiki işbirliği için sağlam bir temele sahip olduğunu belirten Wang, ekonomi, ticaret, teknoloji, finans ve madencilik alanlarında işbirliğini derinleştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Wang, "Çin'in kalkınması ve büyümesi, dünyadaki barış ve istikrarın güçlenmesi anlamına geliyor. Jeopolitik rekabetlere asla girmiyoruz ve diğer ülkelerden taraf tutmalarını da istemiyoruz. Çin-Arjantin işbirliği herhangi bir üçüncü tarafı hedef almamaktadır ve herhangi bir üçüncü tarafça da sekteye uğratılmamalıdır" dedi.

Quirno ise Çin ile işbirliğinden önemli ölçüde fayda sağladıklarını söyledi.

Quirno, Malvinas Adaları'nın egemenliği meselesinde verdiği değerli destekten ve Arjantin'in ekonomik zorluklar yaşadığı dönemde sağladığı yardımlardan dolayı Çin'e teşekkür etti. Quirno, tek Çin ilkesine olan güçlü bağlılıklarını da yineledi.