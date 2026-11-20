SHENZHEN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Avustralya arasında geçmişten kaynaklanan anlaşmazlıklar ya da temel çıkar çatışmaları bulunmadığını belirterek, iki ülkenin birbirlerine güvenen ve birbirlerinin başarısına katkıda bulunan işbirliği ortakları olması gerektiğini söyledi.

Cuma günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak için Çin'de bulunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya gelen Xi, Çin-Avustralya ilişkilerinin günümüzde istikrarlı seyrini sürdürdüğünü ifade etti.

Xi, değişken ve çalkantılı dünyada iki ülkenin karşılıklı güveni artırması, birbirlerinin temel çıkarları ile önemli endişelerini dikkate alması ve doğru yol olan dostluk ve işbirliğine bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Xi, iki ülkenin kendi kalkınma hedeflerine ulaşma arayışı çerçevesinde karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesi, tarım, enerji ve madenlerle ilgili geleneksel işbirliğinin ilerletilmesi ve yeşil ekonomi, yeni enerji, dijital endüstri, yapay zeka ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi yükselen alanlarda işbirliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu.

İki ülke arasındaki dostluğun, halklar arası etkileşimin artırılması yoluyla teşvik edilmesi gerektiğini belirten Xi, iki tarafın, 2027 yılını Çin-Avustralya Turizm Yılı ilan etme konusunda uzlaştığını kaydetti.

Xi, küresel zorlukların üstesinden gelmede çok taraflı koordinasyonun güçlendirilmesi, Asya-Pasifik topluluğunun inşasının ilerletilmesi ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistem ile uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzenin ortaklaşa savunulmasının önemini de vurguladı.

Albanese ise Avustralya-Çin ilişkilerinin iyileştirilip geliştirilmesinin, iki tarafın çıkarlarına da hizmet edeceğini ve iki ülke halklarına somut faydalar sağlayacağını söyledi.

Albanese, Avustralya-Çin ilişkilerinin, farklı sistemlere sahip ülkeler arasında yapıcı ilişkilere örnek teşkil etmesini sağlamak üzere Çin ile yakın üst düzey temasları sürdürmeye, ticaret, yatırım, yapay zeka ve diğer alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendirmeye, halklar arası ilişkileri derinleştirmeye, birbirlerine saygı göstermeye ve farklılıkları uygun şekilde ele almaya hazır olduklarını ifade etti.